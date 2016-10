POL-HL: OH_Ahrensbök / Sachbeschädigung durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – In den zurück liegenden 14 Tagen (Zeitraum der Herbstferien, beginnend ab 15.10.2016) kam es in Ahrensbök an mehreren privaten und öffentlichen Gebäuden zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Der oder die unbekannten Täter haben für ihre Farbschmierereien stets die Buchstabenfolge „O.C.B“ (bzw. statt des „B“ eine „8“) versprüht. Verwendet wurde, mit einer Ausnahme, stets derselbe, blaue Farbton, der sich nach dem Versprühen nicht mehr rückstandslos entfernen lässt. Bei den zirka zehn geschädigten Objekten handelt es sich sowohl um private, als auch um öffentliche Gebäude (Schule und Turnhalle). Von Seiten der Polizeistation Ahrensbök wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung / Gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu den Tätern werden erbeten unter 04525 – 1328 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de