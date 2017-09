Lübeck (ots) – In der Straße Sandfeld in Sierhagen kam es am Sonntag (03.09.2017) gegen 13.00 Uhr zu einem Feuer im reetgedeckten Dach eines Einfamilienhauses. Die Ermittlungen zur Brandursache werden bei der Kriminalpolizeistelle Neustadt geführt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kann die Inbetriebnahme des Kachelofens als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden. Keine der beiden in dem Haus wohnhaften Personen wurde durch das Feuer verletzt. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Straße Sandfeld im Bereich Einmündung Finkbusch und im Bereich des Jarkauer Weges für den Straßenverkehr gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de