Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck: Am heutigen Mittwoch (04.04.2018) kam es auf der Landesstraße 216 zwischen Altenkrempe und Schönwalde zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Pkw Citroën tödlich verunglückte. Ein 56-jähriger Mann aus Ostholstein befuhr mit einem Pkw Citroën C3 die L 216 in Richtung Schönwalde. Den bisherigen Ermittlungen der Polizeistation Schönwalde zufolge beabsichtigte der allein im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer gegen 10:25 Uhr auf Höhe der Einmündung Kniephagen, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Dabei übersah der 56-jährige einen ihm entgegen kommenden Radlader. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw Citroën mit der Schaufel des Radladers, bei der die Frontpartie des Pkw komplett zerstört wurde. Der 56-jährige Fahrer des Pkw verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Radladers wurde vorsorglich in eine nahegelegene Klinik gebracht. Das Baufahrzeug blieb nahezu unbeschädigt. Das Ehepaar in dem überholten Pkw blieb unverletzt. Zur Feststellung von Unfallursache und -hergang wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger zum Unfallort entsandt. Der unfallbeschädigte Pkw Citroën musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Bergung des Fahrzeuges wurde die L216 komplett gesperrt.

Quelle: presseportal.de