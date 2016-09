POL-HL: OH_BAB A1_Oldenburg / Zwei Raser in zwei Minuten – zwei Mal Fahrverbot

Lübeck (ots) – Am Mittwochabend (14.09.2016) hatte es der Videowagen des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Scharbeutz in kurzem Abstand mit gleich zwei Rasern auf der Autobahn zu tun. Beide Messungen wurden im Bereich Oldenburg, Fahrtrichtung Süden, durchgeführt, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h vorgeschrieben ist. Die erste Messung überführte um 17:48 Uhr den 54-jährigen Fahrer eines Mercedes Benz mit Bad Oldesloer Kennzeichen, dem eine Geschwindigkeit von 141 km/h vorgeworfen wird. Die zweite Messung traf den 58-jährigen Fahrer eines Porsche mit Hamburger Kennzeichen, der um 17:50 Uhr sogar mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 151 km/h eingemessen wurde. Beide Fahrzeugführer müssen neben ihrer Geldbuße (160,- bzw. 240,- Euro) mit zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Quelle: presseportal.de