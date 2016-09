Lübeck (ots) – Auf der Bundesautobahn A1 mussten am Dienstag, 20.09.2016, in Höhe Scharbeutz in beide Fahrtrichtungen beide Fahrstreifen gesperrt werden, weil auf zirka 80 Meter Länge die Gräser unterhalb der Mittelschutzplanke brannten. Für die Löscharbeiten mussten die Fahrstreifen in beide Richtungen für zirka dreißig Minuten gesperrt werden, der Verkehr lief in der Zeit über die Standstreifen. Ab 13.45 Uhr konnten die Fahrspuren wieder freigegeben werden.

Quelle: presseportal.de