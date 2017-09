Lübeck (ots) – Bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen, prallte der Fahrer eines VW Passat am Donnerstagabend (28.09.2017) im Baustellenbereich der BAB A1 auf einen Bagger. Pkw und Bagger fingen Feuer. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW-Passat befuhr zunächst die BAB 1 zwischen Lübeck-Zentrum und dem Autobahndreieck Bad Schwartau. Aufgrund weit überhöhter Geschwindigkeit im dortigen Baustellenbereich sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Dieser Kontrolle versuchte der Fahrzeugführer sich zu entziehen, indem er auf dem Rastplatz ‚Sereetzerfeld‘ wendete und als Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Fehmarn entgegengesetzt wieder in Richtung Lübeck fuhr. Hierbei kam er in den dortigen, abgetrennten Baustellenbereich und kollidierte gegen 23.35 Uhr mit einem im Baufeld stehenden Bagger. Der Volkswagen geriet in Brand und das Feuer breitete sich auf den Bagger aus. Der PKW brannte vollständig aus, der Bagger wurde erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer konnte sich noch selbst aus dem PKW befreien und wurde durch Ersthelfer in sichere Entfernung gebracht. Die schwer verletzte Person wurde anschließend einer Lübecker Klinik zugeführt. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz (PABR) fest, dass der PKW nicht zugelassen war. Am Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht. Bei dem Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, besteht der dringende Verdacht des Drogenkonsums. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden auf dem PABR Scharbeutz durchgeführt.

Quelle: presseportal.de