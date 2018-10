Lübeck (ots) – Mit 142 km/h wurde eine Mercedes X-Klasse am Dienstagvormittag (09.10.2018) um 10.58 Uhr auf der BAB1 in Höhe Hasselburger Mühle von einem Videowagen der Polizei gemessen. Für dieses Fahrzeug sicher kein Problem, für die Polizei schon. Lediglich 80 Kilometer pro Stunde wären dem Fahrzeugführer mit dem hinter der X-Klasse befindlichen Anhänger gestattet gewesen. Nun allerdings musste der in Hamburg wohnhafte Fahrzeugführer sich von der Besatzung des Videowagens vom Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz (PABR) den Vorwurf gefallen lassen, die erlaubte Geschwindigkeit um 62 km/h überschritten zu haben. Den 55-jährigen erwarten jetzt eine Geldbuße von 600,- Euro, drei Monate Führerscheinentzug und zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg.

Quelle: presseportal.de