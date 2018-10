Lübeck (ots) – Die Beamten der Polizeistation Malente beschäftigen sich mit einem Verkehrsunfall vom 27.09.2018, bei dem sich ein Beteiligter unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Am Donnerstag, den 27.09., wurden entlang der Landesstraße 55 zwischen Malente und Sieversdorf Erneuerungsarbeiten an der Bankette vorgenommen. Die 46-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Twingo mit Kennzeichen aus dem Kreis Plön befuhr die L55 aus Richtung Sieversdorf kommend in Richtung Malente. Ihr entgegen kam in dem Bereich, wo einige Baustellenfahrzeuge am Straßenrand standen, ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden und zwischen den Baustellenfahrzeugen ausscherenden Fahrzeug zu vermeiden, führte die Fahrerin des Renault eine Gefahrenbremsung durch. Dieses Bremsmanöver wurde von der 30-jährigen Fahrerin des dahinter fahrenden Pkw Audi A4 zu spät erkannt. Der Audi fuhr um 07.48 Uhr von hinten auf den Renault auf. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeuges, der trotz des Gegenverkehrs zwischen den Baustellenfahrzeugen ausscherte, entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Fahrerin des Pkw Renault wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik transportiert. Die Ermittler der Polizei in Malente bitten etwaige Zeugen des Unfalls, aber auch den bisher noch unbekannten Fahrer des aus Richtung Malente gekommenen Fahrzeuges, sich unter 04523 – 201 780 zu melden.

Quelle: presseportal.de