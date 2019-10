Lübeck (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (11.10. auf 12.10.2019) kam es in der Ferdinand-Harms-Straße in Malente gegen 01.35 Uhr zu einem Feuer in einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus. Die Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Lübeck schließen auch eine Brandlegung in dem Gebäude nicht aus. In diesem Fall könnten Zeugen auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die sich in dem in Frage kommenden Zeitraum vor Ausbruch des Feuers (11.10. / 12.10.2019 nach Mitternacht) in der Nähe des Gebäudes in der Ferdinand-Harms-Straße 25 aufgehalten oder dieses betreten haben. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst der Polizei in Lübeck unter 0451 – 1310 erbeten. Rückfragen zum Sachverhalt bitte (bis 12.10.2019, 08.30 Uhr) an: Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Dierk Dürbrook Telefon: 0171 – 30 45 338 Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de