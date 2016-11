POL-HL: OH_Bad Schwartau / Abendlicher Angriff auf junge Frau – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – In Bad Schwartau wurde eine 19-jährige Frau am Abend des 19. November 2016 (Samstag) von hinten angefallen. Als sie laut um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und lief davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 22.05 Uhr und 22.15 Uhr in der Schnoorstraße. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge ließ der Täter von ihr ab, als sie laut um Hilfe schrie, und lief in Richtung Pariner Straße / Riesebusch davon. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau geführt. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und fragen: Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich Schnoorstraße / Riesebusch in Bad Schwartau Hilferufe gehört und / oder jemanden weglaufen sehen? Möglicherweise war der Täter vor Begehung der Tat mit einem Fahrrad unterwegs. Wem ist in Abendstunden des 19. November eine ungewöhnliche, männliche Person mit einem Fahrrad aufgefallen? Zeugenhinweise im vorliegenden Fall werden erbeten an die Kripo in Bad Schwartau (0451 – 220 7557) oder an jede andere Polizeidienststelle.

