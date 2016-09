POL-HL: OH_Bad Schwartau / Angeblicher Polizist tastet Mädchen ab. Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am vergangenen Donnerstag, den 08.09.2016, wurde ein 12-jähriges Mädchen um 07:19 Uhr beim Verlassen eines Busses in Bad Schwartau, Rantzauallee / Am Hochkamp, von einem Mann angesprochen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Mann teilte dem Mädchen mit, dass er es nach Drogen durchsuchen müsse und tastete sie von unten nach oben ab. Das Mädchen versetzte dem Mann einen Fußtritt und lief davon. Der ca. 35jährige, deutsche Mann soll ein blaues Hemd mit Streifen, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke getragen haben. Besonders auffällig war, dass der Mann an der Hosenseite einen Schlagstock trug. Die Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise auf den Täter unter der Tel.-Nr. 0451-220750.

Quelle: presseportal.de