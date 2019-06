Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (31.05.2019) kam es gegen 07.20 Uhr in einem Containerdorf in der Pohnsdorfer Straße in Bad Schwartau zu einem Feuer. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge konnte der Bewohner den brandbetroffenen Wohncontainer unverletzt verlassen. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau geführt.

Quelle: presseportal.de