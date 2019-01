Lübeck (ots) – Ein durch einen Passanten gemeldeter Feuerschein im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses entpuppte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.01. auf 04.01.2019) in Bad Schwartau lediglich als Feuer eines Ethanol Kamins. Von der Mühlenstraße aus nahm der Anrufer gegen 21.45 Uhr einen Feuerschein in der Straße „Klein Mühlen“ wahr und informierte die Polizei. Gemeinsam machten sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst daher auf die Suche nach dem Brandherd, der auch den Feststellungen der Rettungskräfte zufolge im Zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu sein schien. Nach einigen Minuten der Suche konnte für die eingesetzten Kräfte schließlich Entwarnung gegeben werden. Bei dem weithin sichtbaren Feuerschein handelte es sich um die Flamme eines unmittelbar vor einem Balkonfenster stehenden Ethanol Kamins, die von außen wie ein offenes Feuer in einer Wohnung erschien. Die Wohnungsnehmerin war sich zunächst keiner Schuld bewusst. Ihr musste von den Einsatzkräften in aller Deutlichkeit die unerwünschte Außenwirkung ihres Kamins und die dadurch ausgelösten Folgen verdeutlicht werden.

Quelle: presseportal.de