Lübeck (ots) – Am Montagabend (17.09.2018) kam ein Hyundai Tucson in Bosau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Wagens wurde durch das Fahrzeug geschleudert und leicht verletzt. Gegen 19:15 Uhr alarmierte ein Augenzeuge die Polizei über einen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 68-jähriger Ostholsteiner ortsauswärts in Richtung Hassendorfer Dreieck. Am Ausgang einer Linkskurve kurz hinter der Abzweigung „Katzburg“ kam der Fahrer mit seinem Hyundai Tucson nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Bedingt durch den Zusammenstoß wurde der Mann durch das Fahrzeug geschleudert und zog sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Er musste mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand jedoch nicht. An dem Fahrzeug waren beide Airbags ausgelöst, die Vorderachse gebrochen und die Windschutzscheibe war zerborsten. Es entstand an dem PKW ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5500 Euro. Noch während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer merklich Alkoholeinwirkung fest. In Folge dessen wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Vanessa Gräfin von Hahn

Quelle: presseportal.de