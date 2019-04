Lübeck (ots) – Gleich in zwei Fällen wurden dem Polizeirevier Eutin am Freitag, 05.04.2019, bzw. am Montag, 08.04.2019, illegale Entsorgungen von Gartenabfällen, Grünschnitt und sogar von Baumstubben in der Straße Weddeln in Quisdorf mitgeteilt. Im ersten Fall war der Verursacher der Abfallentsorgung von einem Zeugen beobachtet, fotografiert und sogar angesprochen worden. Der Betroffene zeigte jedoch keinerlei Einsicht und hat seine Gartenabfälle trotz der Ansprache des Zeugen auch nicht wieder von dort entfernt. Anhand der Fotos des Zeugen konnte die Polizei den Umweltsünder, der sich für den Transport seiner Gartenabfälle eines geliehenen Anhängers bedient hatte, ermitteln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet. Im zweiten Fall haben bisher unbekannte Täter zirka 20m³ pflanzliche Abfälle sowie geringe Mengen Bauschutt auf dem Gelände einer Kieskuhle entsorgt. Darunter befanden sich auch mehrere Baumstubben mit Wurzeln, was den Verdacht wahrscheinlich erscheinen lässt, dass die Abfälle dort von einem Garten- / Landschaftsbetrieb abgekippt worden sind. Darüber hinaus wurde das Vorhängeschloss eines Gatters, das unberechtigten Personen das Befahren dieser Kieskuhle in der Straße Weddeln verwehren soll, aufgebrochen und zerstört. Neben den Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz muss in diesem zweiten Fall daher auch gegen den Verursacher einer Sachbeschädigung ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern dieser Umweltdelikte werden auf dem Polizeirevier Eutin unter 04521 – 8010 entgegen genommen. Aus gegebener Veranlassung wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Abkippen bzw. Entsorgen von Gartenabfällen sowie Rasen- und Grünschnitt in der Natur einen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz darstellt und mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden kann. Das Kompostieren bzw. die Biotonne auf dem eigenen Grundstück oder der Transport der Gartenabfälle zur nahegelegenen Kompostieranlage wären auf jeden Fall der geeignetere Weg.

Quelle: presseportal.de