Lübeck (ots) – Bei einem neueren grauen VW Transporter, der in Bosau in der Plöner Straße am Fahrbahnrand parkte, wurde am Mittwoch, den 01. Mai, der Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Wohnmobil stark beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr, als ein Wohnmobil aus Richtung Waldshagen / B76 kommend das parkende Fahrzeug touchierte. Ein Fußgänger, der sich auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Gehweg befand, war ebenso Zeuge, wie eine nachfolgende Pkw-Fahrerin eines schwarzen Volvo Kombi V 60 mit „SE“-Kennzeichen. Diese hatte noch versucht, den/die Fahrer/in durch Hupen und Lichthupe zum Anhalten aufzufordern. Die Zeugin kehrte zur Unfallstelle zurück und übergab dem Fußgänger einen Zettel mit dem von ihr abgelesenen Kennzeichen des Wohnmobils. Erst in der Folgezeit wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein älteres Modell, das bis auf hellblaue und gelbe Zierstreifen an der rechten Seite komplett weiß lackiert und an dem ein Kennzeichen mit der Ortskennung „SE“ angebracht war. Die Ermittlung der Volvo-Fahrerin ist für die Beamten von großem Interesse, um die Klärung des Sachverhalts weiter voranzubringen. Diese wird daher gebeten, Kontakt zu der Polizeistation Hutzfeld unter der Telefonnummer 04527-510 aufzunehmen!

Quelle: presseportal.de