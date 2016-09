POL-HL: OH_Bundesautobahn A1_Anschlussstelle Heiligenhafen / Falschfahrerin auf der Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am Mittwochmorgen (21.09.2016) befuhr ein Pkw Opel Vectra um 08.34 Uhr die BAB A1, Fahrtrichtung Hamburg, in entgegengesetzte Richtung. Trotz sofortiger Absuche der Autobahn durch einen Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Heiligenhafen konnte das gesuchte Fahrzeug im beschriebenen Bereich nicht mehr angetroffen werden. Offenbar hatte das Fahrzeug die Autobahn in Richtung Heiligenhafen verlassen oder seine Fahrt in Richtung Großenbrode / Fehmarn fortgesetzt. Fahrzeug und Fahrerin wurden von Zeugen nachtäglich wie folgt beschrieben: – Grauer oder goldfarbener Pkw Opel, – älteres Modell, vermutlich Typ Vectra – Weibliche, deutlich ältere Fahrzeugführerin – Mit grauem, gelockten Haar (eventuell „Dauerwelle“) Die Ermittlungen zum vorliegenden Sachverhalt werden beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) in Scharbeutz geführt. Zeugen des Vorfalls, die gegebenenfalls Angaben zum Fahrzeug, zu dessen Kennzeichen oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter 04524 – 70 770 mit dem PABR oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de