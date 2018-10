Lübeck (ots) – In der Nacht vom 13.10. auf den 14.10.2018 (Samstag auf Sonntag) suchten bisher noch unbekannte Täter das Klostergelände in Cismar auf und hinterließen nicht unerheblichen Sachschaden. Unter anderem zerstörten die Täter im Zufahrtsbereich zum Museumskloster die großen Glasscheiben zweier Vitrinen, in denen sich Informationsmaterial für die Besucher befand. Des Weiteren errichteten die Täter mit einem aus dem dortigen Flaggenmast entfernten Zugseil ein bei Dunkelheit kaum erkennbares Hindernis, indem sie das Seil von links nach rechts über die Zufahrt spannten. Darüber hinaus wurde am Sonntag festgestellt, dass ein Hinweisschild für das dortige Café, auf dem in roter Schrift „geöffnet“ geschrieben stand, entwendet worden war. Hinweise zu den Tätern werden von der Polizeistation in Grömitz (04562 – 2200-0) entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de