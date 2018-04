Lübeck (ots) – Am Dienstagvormittag (17.04.2018) erhielt die Polizei in Grube Kenntnis von einem erheblich beschädigten VW Polo, der dort gerade vom Gelände einer Tankstelle loszufahren im Begriff war. Vor Ort trafen die Beamten auf den beschriebenen Pkw mit Kfz-Kennzeichen aus Neumünster, bei dem die komplette Fahrerseite eingedellt und die Scheiben und der Außenspiegel zertrümmert waren. Darüber hinaus fehlten an dem Fahrzeug verschiedene Plastikteile, Tankdeckel und Tankverschluss waren geöffnet. Der 74-jährige Fahrzeugführer konnte den Beamten bei der Beantwortung ihrer Fragen nicht helfen. Er war orientierungslos und wusste auch nicht, wo er dem Auto diese Beschädigungen zugefügt hatte. Er war sich lediglich sicher, dass er irgendwo in einen Graben gefahren und von allein wieder heraus gekommen sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Aufgrund des körperlichen Zustands des Fahrers wurde dieser an die Besatzung eines Rettungswagens übergeben, die ihn zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik brachten. Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt und verbleibt zunächst auf dem Betriebshof des Abschleppunternehmers. Die Ermittler der Polizeistation Grube konnten bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wo der silberfarbene VW Polo in den Graben gefahren sein könnte oder wo das Fahrzeug möglicherweise an einem Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug oder dessen Fahrer werden von der Polizeistation Grube (04364 – 245) oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de