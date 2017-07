POL-HL: OH_Dahme und Scharbeutz / Diebstahl von Ortstafeln (Ortsschildern) – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Diverse Diebstähle von Ortsschildern in Scharbeutz und Dahme. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.07. auf 13.07.2017) entwendeten bisher unbekannte Täter/-innen ein Ortsschild der Ortschaft Dahme. Bereits im April kam es zu zwei Diebstählen der Ortsschilder. Darüber hinaus wurden in der Ortschaft Scharbeutz im April 2017 fünf Ortsschilder gestohlen. Das Entwenden von Verkehrszeichen ist als Straftat zu bewerten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grube (04364-245) und Polizeistation Scharbeutz (04503-3572-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Vanessa von Hahn

Quelle: presseportal.de