Lübeck (ots) – Bei der Polizei in Eutin wurde am vorigen Donnerstag (23.08.2018) ein Schlüsselbund mit sieben Schlüsseln als Fundsache abgegeben. Aufgefunden wurde der Schlüssel von einem Zeugen im Bereich eines Fahrradständers in der Fritz-Reuter-Straße. Bisher hat sich noch niemand als Verlierer des Schlüsselbundes gemeldet. Die Schlüssel werden bis auf weiteres beim Polizeirevier in der Lübecker Straße 35 in Verwahrung genommen.

Quelle: presseportal.de