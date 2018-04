Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen (18.04.2018) wurde gegen 01:30 Uhr an einem Supermarkt in der Eutiner Riemannstraße ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Der direkt am Gebäude stehende Papiercontainer aus Kunststoff brannte völlig nieder. Übrig geblieben sind lediglich die Räder und kleinere Metallteile. Das Feuer ist auf das Dach des Gebäudes übergegangen, welches dadurch erheblich beschädigt wurde. Zum Löschen des Feuers waren die Feuerwehren aus Eutin und Fissau eingesetzt worden. Diese mussten weitere Teile des Daches abdecken, um Glutnester zu finden und ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge muss von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung des Conatiners durch Feuer ausgegangen werden. Der oder die Täter nahmen dabei auch den Schaden am Gebäude des Geschäftes in Kauf. Es gab mehrere Zeugen, die das nächtliche Feuer fernmündlich mitteilten. Die Zeugen und mögliche weitere Personen, die Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistelle in Eutin, Tel.: 04521/8010, in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de