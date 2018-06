Lübeck (ots) – Von der Terrasse eines Grundstücks in der Eutiner „Riemannstraße“ wurde im Zeitraum vom 26.06. auf den 27.06.2018 (Dienstag auf Mittwoch) ein Kleinkraftrad Simson „Schwalbe“ entwendet. Die Terrasse des Grundstückes ist von der Straße her nicht einsehbar. Das Krad wurde von seinem Besitzer am Abend des 26.06. auf der Terrasse abgestellt und sollte am folgenden Tag gegen 17.30 Uhr wieder benutzt werden. Das Lenkradschloss war eingerastet. Die „Schwalbe“ befand sich in einem sehr guten Restaurationszustand. Entgegen dem Werkszustand ist sie mit einer 12-Volt-Zündanlage (statt 6 Volt) ausgerüstet. Auffällig an dem Krad sind darüber hinaus die verchromten Gehäuse der Lenkerblinker. Das Fahrzeug verfügt über eine 3-Gang-Fußschaltung. Die Ermittlungen zum Diebstahl des beschriebenen Krades werden bei dem Polizeirevier in Eutin geführt. Hinweise zu der Tat / dem Täter oder zum derzeitigen Aufbewahrungsort werden unter 04521 – 8010 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de