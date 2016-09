POL-HL: OH_Eutin / Diebstahl eines angeschlossenen Elektrofahrrades – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Weil es einen Plattfuß hatte, stellte der Besitzer sein Elektrofahrrad am Dienstag (20.09.2016) an ein Holzgeländer und schloss es dort mit meinem Kettenschloss an. Das hochwertige Elektrofahrrad wurde entwendet. Den Ermittlungen der Eutiner Polizei zufolge erfolgte der Diebstahl im Meinsdorfer Weg, auf Höhe der Abfahrt zur Bundesstraße 76, in der Zeit vom 15.00 bis 18.00 Uhr. Das Holzgeländer wurde von einem unbekannten Täter aus der Vernagelung getreten und das Fahrrad wurde offenbar im angeschlossenen Zustand entwendet. Bei dem Elektrofahrrad handelt es sich um um ein Modell des Herstellers Moosberg. Es hat 27 Gänge und 28-Zoll-Bereifung. Die Rahmenfarbe ist dunkelgrau, die Griffe und die Schutzbleche sind schwarz. Auf dem hinteren Gepäckträger befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls ein schwarzes Topcase am hinteren Oberrohr. Der Wert des entwendeten Elektrofahrrades liegt bei 2.000 Euro. Die Ermittler der Polizei in Eutin halten es für sehr wahrscheinlich, dass der auffällige Diebstahl des kostbaren Elektrofahrrades zu einer Zeit, an der viele Fahrzeuge diese Stelle passieren, von etwaigen Zeugen beobachtet worden ist. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter 04521 – 80 10 mit der Polizei in Eutin oder mit irgendeiner anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de