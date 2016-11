POL-HL: OH_Eutin / Diebstahl zweier Kraftfahrzeuge in Eutin

Lübeck (ots) – Von dem Grundstück eines Kraftfahrzeug-Meisterbetriebes in der Lübecker Landstraße wurden am zurückliegenden Wochenende (28.10. bis 31.10.) ein Motorrad und ein Trike entwendet. Entdeckt wurde der Diebstahl am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr. Den Ermittlungen des Polizeirevieres Eutin zufolge standen die beiden Fahrzeuge auf einer Stellfläche neben der Werkstatt. Auffallend an dem schwarzen Trike / Quad der Marke Zenhua ist, dass die Hinterachse einrädrig, die Vorderachse jedoch zweirädrig ist. An dem Trike befand sich das amtliche Kennzeichen OH-U 69. Bei dem entwendeten Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen LER-AF 49 handelt es sich um eine silberne Kawasaki ZX-6. Die Fahrzeuge dürften mit einem Anhänger oder einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen dieses Diebstahles oder aufmerksame Menschen, die zu dem Vorfall oder zu den beiden Fahrzeugen etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04521- 8010 mit der Polizei in Eutin oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de