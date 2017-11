Lübeck (ots) – Am späten Samstagabend des 11. November 2017 kam es in einer Klinik in der Eutiner Hospitalstraße zu einer Sachbeschädigung, bei der ein Automat von der Wand gerissen wurde. Durch die Ermittlungen der Polizei konnten vier Tatverdächtige überführt werden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge waren drei der 17 bis 19 Jahre alten Beschuldigten auf Krankenbesuch bei der vierten Beschuldigten. In der Zeit von 21.30 Uhr bis 22.15 Uhr hielten sich die vier in einem Vorflur der Cafeteria auf, wo ein Automat für Getränke und Süßigkeiten ihre Aufmerksamkeit erregte. Die vier Beschuldigten (3w, 1m) beschlossen, den Automaten von der Wand zu reißen, um an den Inhalt zu gelangen. Trotz gemeinsamer Bemühungen war das Quartett letztlich jedoch nicht in der Lage, den zirka 300 kg schweren, auf dem Boden liegenden Automaten aufzurichten. Der Schaden, der von den vier Ostholsteinern angerichtet wurde, beträgt zirka 1300,- Euro. Bei den polizeilichen Vernehmungen haben die vier Tatverdächtigen die zur Rede stehende Tat eingeräumt. Gegen alle vier wurde vonseiten des Polizeirevieres Eutin ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Quelle: presseportal.de