Lübeck (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17.07.auf den 18.07.2019) kam es im Stadtgebiet von Eutin zu gleich vier Brandlegungen. In allen Fällen entstanden Feuer in oder an Altpapier-Behältern, die in den Straßen „Riemannstraße“, „Am Stadtgraben“ und in der „Elisabethstraße“ aufgestellt waren, wobei jeweils auch die Container durch die Feuer zerstört worden sind. Vonseiten der Polizei in Eutin wurden in allen Fällen strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Sachbearbeitung wird nunmehr bei der Krimnalpolizeistelle Eutin geführt. Aufgrund des besonderen Gefahrenpotentials durch die Trockenheit im Sommer einerseits und der Nähe der Brandlegungen zu Gebäuden, in denen sich auch Menschen aufhalten andererseits, nehmen die Beamten diese Straftaten ganz besonders ernst und gehen mit Hochdruck den bisherigen Spuren und Hinweisen nach. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und Zeugenhinweise über beobachtete Aktivitäten zur Nachtzeit werden von der Kriminalpolizeistelle Eutin unter 04521 – 8010 erwünscht und entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de