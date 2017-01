POL-HL: OH_Eutin / Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lübeck (ots) – Am frühen Donnerstagabend (12.01.2017) wurde in Eutin eine Fußgängerin beim Überqueren der Weidestraße angefahren. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 67-jähriger Mann aus Eutin mit seinem Pkw Skoda die Weidestraße in Richtung Meinsdorfer Weg. In Höhe der Straße Galgenberg beabsichtigte eine 45-jährige Frau aus Eutin die Weidestraße im Bereich der beampelten Fußgängerfurt zu überqueren. Um 17.30 Uhr wurde die Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von dem Pkw erfasst. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Der Fahrer des Skoda blieb unverletzt, bei dem Pkw kam es zu verschiedenen Beschädigungen im Frontbereich (Stoßstange, Motorhaube, Windschutzscheibe). Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei dem Polizeirevier Eutin geführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04521 – 8010 mitzuteilen.

Quelle: presseportal.de