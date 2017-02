POL-HL: OH_Eutin / Parkendes Fahrzeug angefahren und geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am Samstagvormittag (04.02.2017) wurde auf dem Kundenparkplatz des EDEKA Marktes in der Freischützstraße ein parkendes Auto angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Der 74-jährige Halter einer silbernen Mercedes B-Klasse stellte sein Fahrzeug gegen 09.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Verbrauchermarktes zum Parken ab. Als er um 10.20 Uhr zu seinem Auto zurückkam, fielen ihm sofort die frische Schramme und die rötlichen Spuren hinten links am Stoßfänger auf. Die Ermittlungen in diesem Fall von Verkehrsunfallflucht werden beim Polizeirevier Eutin geführt. Zeugen der Straftat, aber auch der Verursacher, werden gebeten, sich unter 04521 – 8010 zu melden.

Quelle: presseportal.de