Lübeck (ots) – Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck beteiligt sich am Mittwoch, den 29.11.2017, in Kooperation mit der Sparkasse Holstein und den Sicherheitsberatern für Senioren (SfS) an einem Sicherheits-Aktionstag. Senioren sind ein beliebtes Ziel für viele Arten von Trickbetrügereien. Die Betrüger bedienen sich raffiniert durchdachter Täuschungen, oft werden psychologische und rhetorische Tricks benutzt, die selbst skeptische Senioren überzeugen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29.11.2017, in den Räumlichkeiten der Sparkasse Holstein, Am Rosengarten 3, in 23701 Eutin statt. In der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich an einem Aktionsstand rund um das Thema „Schutz vor Trickbetrügern“ umfassend zu informieren. Der Leiter der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck, Polizeihauptkommissar Jürgen Niemann, wird gemeinsam mit den Sicherheitsberatern für Senioren in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr einen Vortrag zu oben genanntem Thema halten. Darin werden interessante Tipps gegeben, wie sie sich vor Trickbetrügern schützen können. Bei Interesse an diesem Vortrag wird aufgrund begrenzter Teilnehmerplätze bis zum 27.11.2017 unter der Telefonnummer 04531 – 508-0 um Reservierung gebeten.

Quelle: presseportal.de