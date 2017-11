Lübeck (ots) – Am Mittwochabend (15.11.2017) kam es auf einem Parkstreifen in der Plöner Straße in Eutin zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen könnten. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Skoda Fabia Kombi in der Zeit von 19.00 bis 21.00 Uhr auf dem rechten Parkstreifen in Höhe der Plöner Straße 21 abgestellt. In dieser Zeit wurde der Wagen von einem bisher unbekannten Fahrzeug am hinteren linken Radkasten beschädigt. Durch Lackkratzer ist dort ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher hat sich nicht bei der Polizei gemeldet und auch keine Nachricht am geschädigten Fahrzeug hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521/8010 entgegen.

Quelle: presseportal.de