POL-HL: OH_Eutin / Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Kurvenzufahrt zur B76

Lübeck (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.02. auf 05.02.2017) kam es in der Kurve der Zufahrt auf die B 76 bei Eutin Neudorf zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Den Ermittlungen der Eutiner Polizei zufolge beabsichtigte eine 23-jährige Frau aus Ostholstein, mit ihrem VW Polo über die in einem abschüssigen Kurvenverlauf geführte Auffahrt auf die Bundesstraße 76 in Richtung Haffkrug zu fahren. Auf der Gegenspur fuhr zur gleichen Zeit ein 29-jähriger Mann aus Eutin mit seinem Audi A3 in Richtung Neudorf. Es kam um 00.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, nachdem die 23-jährige mit ihrem VW Polo zunächst ins Rutschen und dann auf die Gegenspur geriet. Der Fahrer des Audi, die Fahrerin des VW Polo und auch ihre 24-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen der ausgetretenen Betriebsstoffe wurden beide Fahrbahnseiten für die Zeit der Reinigung vorübergehend gesperrt.

Quelle: presseportal.de