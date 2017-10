Lübeck (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.10. auf 17.10.2017) geriet ein Maishäcksler von der Bundesstraße 76 auf die Bankette und rutschte in den Graben. Der 31-jährige Fahrzeugführer einer „Selbstfahrenden Arbeitsmaschine“ befuhr die B 76 aus Richtung Eutin kommend in Richtung Plön. Zwischen der Abfahrt Neudorf und dem Obsthof geriet die Arbeitsmaschine von der Fahrbahn auf die Bankette, rutschte in den Graben und prallte gegen einen Baum. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der Fahrzeugführer aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde um 22.59 Uhr mit den rechten Reifen auf die Bankette geraten und hatte dann die Kontrolle über das 19 Tonnen schwere Fahrzeug verloren. Der 31-jährige wurde bei dem Unfall leicht am Arm verletzt, von Passanten erstversorgt und später mit einem RTW einer nahegelegenen Klinik zugeführt. Der Maishäcksler stand nach dem Unfall so weit im Graben, dass kein Fahrzeugteil mehr auf die Fahrbahn ragte. Die Schneidewerkzeuge waren gegen den Baum geprallt und die Scheibe der Fahrerkabine war gesplittert. Betriebsstoffe waren nicht ausgetreten. Bis zum Beginn der Bergung der Maschine wurde die Unfallstelle zusätzlich mit Verkehrsleitkegeln kenntlich gemacht. Gegen 04.05 Uhr wurde mit der Bergung des Maishäckslers begonnen, die B 76 wurde für diesen Vorgang circa 30 Minuten gesperrt. Die Verkehrsunfallermittlungen werden auf dem Polizeirevier Eutin durchgeführt.

Quelle: presseportal.de