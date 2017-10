Lübeck (ots) – Am späten Donnerstagabend (05. Oktober.2017) stürzte ein 70-jähriger Mann in das Hafenbecken des Yachthafens Burgtiefe auf der Insel Fehmarn. Der Niedersachse konnte aus dem Wasser gerettet werden, verstarb jedoch wenig später im Krankenhaus. Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizeileitstelle über einen Seenotunfall im Yachthafen Burgtiefe auf der Insel Fehmarn in Kenntnis gesetzt. Nach derzeitigem Sachstand war ein 70-jähriger Mann offenbar von einem dortigen Steg in das Hafenbecken gefallen. Mit vereinten Kräften von mehreren Helfern konnte der bewusstlose Niedersachse aus dem Wasser gerettet werden. Sanitäter und der alarmierte Notarzt übernahmen die weitere Versorgung und Reanimation, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand erwies sich jedoch als so schlecht, sodass er noch in der Nacht verstarb. Wie der Mann in das Hafenbecken geriet, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Kriminalpolizei in Neustadt liegen derzeit jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder etwaige Straftaten vor. Nach bisherigem Kenntnisstand wird von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen.

Quelle: presseportal.de