Lübeck (ots) – Auf der Kreisstraße 44 auf Fehmarn kam es am Samstagnachmittag (26.08.2017) um 16.53 Uhr zum Zusammenstoß zweier Motorräder. Drei Personen wurden schwer verletzt. Ein 54-jähriger Fahrer eines Motorrades aus dem Kreis Plön befuhr die Kreisstraße 44 auf Fehmarn von Vitzdorf kommend in Richtung Katharinenhof. Vor einer leichten Rechtskurve beabsichtigte der Harley-Davidson-Fahrer, zwei Fahrradfahrer zu überholen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden, 45-jährigen Harley-Davidson-Fahrer und seiner 40-jährigen Sozia, beide aus Hannover. Beide Kradfahrer und die Sozia zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden mit zwei verschiedenen Rettungshubschraubern und einem Rettungswagen verschiedenen Kliniken zugeführt. Der gestürzte, 50-jährige Radfahrer aus dem Kreis Segeberg konnte seine Fahrt nach kurzer Versorgung vor Ort fortsetzen. Beide Motorräder waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße 44 war zwischen Vitzdorf und Katharinenhof bis zirka 20:00 Uhr voll gesperrt. Da es in diesem Streckenabschnitt keine Umleitungsmöglichkeit gab, musste der aufgestaute Verkehr danach bis zur Bergung der beiden Kräder und Reinigung der Fahrbahn wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Die Ermittlungen zum vorgenannten Unfall werden durch die Polizeistation Fehmarn geführt.

Quelle: presseportal.de