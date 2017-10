Lübeck (ots) – Hoher Sachschaden entstand am 26.10.2017 bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände eines Bauzentrums in der Industriestraße von Burg auf Fehmarn. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Gegen 08.00 Uhr hatte der Besitzer eines BMX seinen X3 als Kunde im Wartebereich der Anlieferung und Abholung des Bauzentrums am gestrigen Donnerstag (27.10.17) zum Parken abgestellt. Als der 57-jährige Ostholsteiner um 08.25 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass sein BMW von einem anderen Fahrzeug im Heckbereich erheblich beschädigt worden war: die Heckschürze war herausgezogen und an der rechten Seite gebrochen bzw. gerissen, die Heckklappe war verzogen, und unterhalb des Kennzeichens waren zwei tiefe Lackschäden entstanden. Die entstandene Schadenshöhe wurde von den Beamten der Polizeistation Fehmarn auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls und der Verursacher des Schadens werden gebeten, sich mit der Polizei auf Fehmarn unter 04371 – 50 30 80 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de