Lübeck (ots) – Seit dem 19. Juni wurde die 37-jährige Claudia P. aus der Gemeinde Bosau vermisst. Frau P. wurde am Abend des 19. Juni (Dienstag) zuletzt gesehen. Weil die Frau in der folgenden Zeit auf ihrem Handy nicht erreichbar war, begannen Familienangehörige, sich Sorgen zu machen und informierten am 21.06. schließlich die Polizei. In der Nacht auf den 22.06. kehrte die Frau in ihre Wohnung zurück. Sie ist wohlauf.

Quelle: presseportal.de