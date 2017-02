POL-HL: OH_Gleschendorf / Abgelaufene HU-Plakette führte zu Polizeikontrolle – LKW-Fahrer war betrunken

Lübeck (ots) – Der Besatzung eines Funkstreifenwagens fiel am Donnerstag, 02.02.2017, bei einem vorausfahrenden Lkw auf, dass dieser im Juni 2016 zur Hauptuntersuchung angestanden hätte. Die Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Scharbeutz entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrzeuges, dessen Fahrer zunächst von der B432 über die Fierthstraße nach Gleschendorf abzubiegen im Begriff war. Die Funkwagenbesatzung folgte dem Lkw, bis dieser schließlich nach rechts in die Otto-Kipp-Straße geführt wurde und dort zum Stehen kam. Anhaltesignale der Polizei wurden von dem Fahrer des Lkw bis dahin missachtet. Durch die hinteren Scheiben des Lkw hindurch konnten die Polizeibeamten erkennen, dass die beiden Personen in dem Nutzfahrzeug vor der Kontrolle durch die Polizei noch schnell einen Fahrerwechsel durchzuführen versuchten: der Beifahrer kletterte auf den Fahrersitz und der Beifahrer versuchte sich hinter dem Beifahrersitz zu verstecken. Nachdem durch die Beamten erläutert werden konnte, dass sie sehr wohl erkennen konnten, wer den Lkw gefahren hatte, wurden bei dem Fahrer des Lkw, einem 46-jährigen Mann aus Ostholstein, deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 16.20 Uhr einen vorläufigen Wert von 1,73 Promille. Es musste daher eine Blutprobenentnahme bei dem 46-jährigen durchgeführt werden. Vonseiten des PABR Scharbeutz wurde ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr festgestellt, dem Halter des Lkw wurde ein Kontrollbericht wegen der abgelaufenen Hauptuntersuchung zugesandt.

Quelle: presseportal.de