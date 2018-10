Lübeck (ots) – Gegen 16.45 Uhr wurde der Polizei in Grömitz am Samstagnachmittag (06.10.2018) mitgeteilt, dass in einem Mülleimer im Grömitzer Kurpark eine Ente gefangen sei. Vor Ort stellten die Beamten der Polizeistation Grömitz wenig später fest, dass der Einwurfschlitz des Müllbehälter einerseits zum Hineingreifen zu schmal war, der Erpel sich andererseits jedoch aus eigener Kraft auch nicht daraus befreien konnte. Es galt, einen so genannten Dreikantschlüssel zum Öffnen des Behälters zu organisieren, was letztlich erst durch Unterstützung eines Anwohners gelang. Dankbar quakend watschelte der Erpel nach der gelungenen Befreiungsaktion gut gelaunt und offensichtlich putzmunter in Richtung Kurparkteich. Die Frage, wie und warum der Wasservogel in den Müllbehälter geraten war, ließ sich vor Ort nicht abschließend beantworten.

Quelle: presseportal.de