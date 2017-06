POL-HL: OH_Grömitz / Lenster Strand / Einbruchdiebstähle aus Booten im Bojenfeld- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (26.06. auf 27.06.2017) kam es in einem Bojenfeld vor Lenster Strand zur mehreren Diebstählen aus dort befindlichen Booten. Bei der Polizeistation Grömitz wurden am gestrigen Dienstag drei Diebstähle aus Booten zur Anzeige gebracht, die im Bojenfeld vor Lenster Strand auf der Höhe von „Schleuse I“ im Wasser trieben. Die Boote wurden im Zeitraum von zirka 22.00 Uhr bis zirka 10.00 Uhr von bisher unbekannten Tätern nach Wertgegenständen und Kraftstoff durchsucht. Dafür wurden auf den Booten auch Schlösser und Überwürfe aufgehebelt oder aufgebrochen. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter oder auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Blankwasserweges bzw. des Wassersportvereines geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Grömitz (04361 – 22 000) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de