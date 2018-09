Lübeck (ots) – Auf der Bundesstraße 501 zwischen Schashagen und Grömitz kam es am Freitag (07.09.2018) gegen 10.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die allein im Fahrzeug befindliche, 53-jährige Fahrerin eines Mercedes GLE befuhr die B 501 in Richtung Grömitz. Der 80-jährige Fahrer einer Mercedes B-Klasse beabsichtigte, nach rechts auf die B 501 aufzufahren. Es kam in Höhe Hof Körnick zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, nachdem der Fahrer der B-Klasse mit Kennzeichen der Stadt Kassel den auf der Bundesstraße fahrenden GLE mit Kennzeichen der Stadt Mainz offenbar übersehen hatte. Der 80-jährige Fahrer des Kasseler Fahrzeugs, seine 79-jährige Ehefrau, und die 53-jährige Fahrerin des Fahrzeuges aus Mainz wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Weil sich die Fahrertür der B-Klasse nach dem Zusammenstoß nicht mehr öffnen ließ, musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr das Dach abgetrennt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geführt. Lediglich während der Bergung der beiden unfallbeschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurde die B 501 im Bereich der Unfallstelle für zirka zehn Minuten komplett gesperrt. Die polizeilichen Unfallermittlungen werden bei der Polizeistation Grömitz geführt.

Quelle: presseportal.de