Lübeck (ots) – Am heutigen Dienstag, (31.07.2018) kam es um 07:26 Uhr auf der Bundesstraße 207 zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 50jähriger Mann aus Bayern mit einem Pkw VW T 4 die B 207 in Richtung Fehmarn. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Bei Kilometer 2,7 geriet der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier zunächst einen Klein-Lkw mit Ostholsteiner Kennzeichen und dann einen dahinter fahrenden Sattelzug mit Auflieger. Drei dem Sattelzug folgende Pkw konnten nach rechts ausweichen, bevor der 50-jährige nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Knick / Wildschutzzaun zum Stehen kam. Die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte konnten das Leben des Fahrzeugführers des VW nicht retten. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Bundesstraße 207 war für zirka drei Stunden voll gesperrt. Der VW T4 erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und wurde bei einem Abschleppunternehmen in Oldenburg untergestellt. Die Sattelzugmaschine war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und wurde zum Parkplatz Ostseeblick geschleppt. Die Verkehrsunfallermittlungen werden beim Polizeirevier Heiligenhafen geführt.

Quelle: presseportal.de