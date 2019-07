Lübeck (ots) – In Großenbrode und Umgebung kursiert eine Meldung, dass dort am Wochenende ein so genannter „Mitschnacker“ unterwegs gewesen sein soll. Demnach sei ein Kind aus einem VW Bus heraus angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert worden. Die Polizei wurde daraufhin informiert. Die Polizei nimmt solche Meldungen stets ernst. Es wird allerdings darum gebeten, solche Sachverhalte immer umgehend der Polizei zu melden und nicht nur eigenständige Warnhinweise in sozialen Medien einzustellen. Grundsätzlich sollte das Thema „Mitschnacker“ darüber hinaus immer wieder in den Familien thematisiert werden. Kinder müssen lernen, gegenüber fremden Erwachsenen „nein“ zu sagen – egal wie fordernd diese auftreten. Eltern sollten ihre Kinder nicht verängstigen, aber immer wieder sagen, dass sie ohne Genehmigung weder mit Fremden mitgehen oder noch in deren Autos einsteigen dürfen.

Quelle: presseportal.de