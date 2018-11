Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (31.10.2018) kam es auf der Bundesstraße 207 Höhe Großenbrode zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, nachdem eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr geraten war. Drei Personen wurden verletzt. Der 72-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf aus Ostholstein befuhr die B 207 in Richtung Norden. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Pkw Golf um 14.44 Uhr auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und stieß dort frontal mit einem entgegen kommenden Pkw Opel Astra zusammen. Sowohl der Fahrer des Pkw VW Golf als auch die beiden 74 und 77 Jahre alten Mitfahrerinnen im Fahrzeug mussten umliegenden Kliniken zugeführt werden und wurden dort stationär aufgenommen. Die allein im Pkw Opel befindliche, 56-jährige Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für den Zeitraum von Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 207 für zirka 90 Minuten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Kreisstraße 42 (Lütjenbrode / Großenbrode) umgeleitet. Die Unfallsachbearbeitung wird bei der Polizeistation Großenbrode durchgeführt.

