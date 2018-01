Lübeck (ots) – In einem Anbau eines an der Heiligenhafener Seebrückenpromenade gelegenen Hotels kam es am Montagmorgen (08.01.2018) gegen 07.14 Uhr zu einem Brand mit offenem Feuer und starker Rauchentwicklung. Den Ermittlungen der Polizei zufolge befanden sich in dem Anbau elektrische Anlagen sowie Kühl- und Lüftungstechnik. Das Ausbrechen des Feuers dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge einen technischen Defekt in einer dieser Anlagen zur Ursache haben. Durch die Hotelleitung sowie die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden zirka 80 Personen aus dem brandbetroffenen Hotel evakuiert. Ein weiblicher Hotelgast erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zum vorliegenden Schadenfeuer werden bei der Kriminalpolizeistelle Oldenburg / Holstein geführt.

Quelle: presseportal.de