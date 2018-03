Lübeck (ots) – Am Dienstagabend (27.03.2018) wurde der Polizei in Heiligenhafen telefonisch mitgeteilt, dass ein Pkw Renault Kangoo in Schlangenlinien durch den Ort geführt wird. Das gesuchte Fahrzeug kam der Polizeistreife des Polizeirevieres Heiligenhafen gegen 18.52 Uhr entgegen und wurde in der Hafenstraße kontrolliert. Aufgrund des von den Beamten bei der Kontrolle wahrgenommenen Alkoholgeruchs und den Hinweisen der Zeugin wurde die 52-jährige Fahrzeugführerin mit zur Dienststelle in der Lauritz-Maßmann-Straße genommen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 19.11 Uhr einen vorläufigen Wert von 1,82 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel der Beschuldigten wurden sichergestellt, in einer nahegelegenen Klinik wurde die erforderliche Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wunschgemäß an der Dienststelle in Heiligenhafen entlassen. Vonseiten des Polizeirevieres Heiligenhafen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: presseportal.de