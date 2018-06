Lübeck (ots) – Nachdem auf dem Polizeirevier Heiligenhafen am Dienstag (19.06.2018)gegen 11.40 Uhr eine Briefsendung eingegangen war, aus der ein weißes Pulver herausrieselte, wurde die Dienststelle vorsichtshalber bis auf Weiteres geräumt. Verschiedene Untersuchungen haben am Abend zu dem Ergebnis geführt, dass es sich bei dem Pulver mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Waschpulver gehandelt hat. Die Räumung des Polizeireviers Heiligenhafen wurde aufgehoben, der reguläre Dienstbetrieb konnte wieder aufgenommen werden. Rückfragen bitte bis spätestens 22.00 Uhr an: Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Dierk Dürbrook Telefon: 0171 – 30 45 338 Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de