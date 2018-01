Lübeck (ots) – Weil ihm der spätabendliche Besuch seiner Freundin am Dienstag (09.01.2018) in einer Klinik in Heiligenhafen verweigert wurde, schlug ein 41-jähriger Mann die diensthabende Ärztin und eine ihr zu Hilfe eilende Kollegin nieder. Ohne Erfolg durchsuchte er ihren Rucksack nach einem Generalschlüssel und begab sich anschließend mit Rucksack und Handy der Geschädigten auf die Flucht. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der Mann mit einem Taxi aus Kiel nach Heiligenhafen gekommen. Er ließ den Taxifahrer vor der Tür warten, um seiner Freundin einen Besuch abzustatten. Um 21.30 Uhr kam es schließlich zu dem ablehnenden Gespräch mit dem Personal der Station, worauf der Beschuldigte in der beschrieben aggressiven Form reagierte. Nachdem der gesuchte Schlüssel für ihn nicht auffindbar war, begab sich der Flüchtende zurück zu dem wartenden Taxi und ließ sich zunächst weiter nach Oldenburg chauffieren. Dort versuchte der 41-jährige, ebenfalls ohne Erfolg, mit der entwendeten EC-Karte der Ärztin Geld abzuheben. Unter Ankündigung eines großzügigen Geldbetrages wurde der Taxifahrer nunmehr aufgefordert, seinen Fahrgast auf die Insel Fehmarn zu befördern. Um 22.35 Uhr wurde den im Einsatz befindlichen Streifenwagen über Funk mitgeteilt, dass sich das gesuchte schwarze Taxi mit Kieler Kennzeichen mittlerweile auf dem Gelände einer direkt an der Bundesstraße 207 liegenden Tankstelle befinden würde. Der 50-jährige Kieler Taxifahrer berichtete den Einsatzkräften wenig später, dass der flüchtige Mann sofort beim Befahren des Tankstellengeländes aus dem noch rollenden VW Touran gesprungen und in Richtung eines hinter dem Tankstellengelände befindlichen Knicks davongelaufen sei. Den in der Klinik geraubten Rucksack hatte der Tatverdächtige im Taxi zurück gelassen. Mit Unterstützung eines Diensthundes und unter Zuhilfenahme von Wärmebildkameratechnik und eines Hubschraubers der Bundespolizei-Fliegerstaffel aus Fuhlendorf konnte der Flüchtige um 23.52 Uhr in der „Alten Sundstraße“ vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen dem Zentralen Polizeigewahrsam in Lübeck zugeführt.

Quelle: presseportal.de