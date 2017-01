POL-HL: OH_Heiligenhafen / Sachbeschädigung an einem Geschäft für Segelbedarf

Lübeck (ots) – Gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Yachthafenpromenade wurde ein großer Stein geworfen. Die Polizei sucht Zeugen. Am Sonntagmorgen (15.01.2017) wurde der Polizei in Heiligenhafen mitgeteilt, dass bisher unbekannte Täter einen Stein aus der Uferbefestigung in eine Schaufensterscheibe geworfen haben. Die Scheibe wurde dabei beschädigt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge muss die Tat in der Nacht vom Samstag auf Sonntag (14. auf 15.01.2017) erfolgt sein. Die Mitteilung erfolgte durch einen Mitarbeiter des Geschäftes, der die Beschädigung am Sonntagmorgen gegen 07.40 Uhr bemerkt hatte. Der Stein stammte aus der nahegelegenen Uferbefestigung des Yachthafens und hatte ein Gewicht von zirka 27 Kilogramm. Die 3,50 x 1,20 Meter große Scheibe aus Sicherheitsglas zersplitterte, wurde aber nicht durchschlagen. Weitere Beschädigungen wurden an dem Geschäft nicht festgestellt. Die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung werden beim Polizeirevier Heiligenhafen geführt. Hinweise, die den Ermittlern bei der Aufklärung dieser Straftat behilflich sein können, werden unter 04362 – 50370 erbeten.

Quelle: presseportal.de