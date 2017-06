POL-HL: OH_Heiligenhafen / Tatverdächtiger nach Raub der JVA zugeführt

Lübeck (ots) – Gegen 13.45 Uhr wurde dem Polizeirevier Heiligenhafen am gestrigen Dienstag (20.06.2017) die Mitteilung gemacht, dass es in der Brückstraße zu einem Raub mit einer Waffe gekommen sein sollte. Der Tatverdächtige, ein in Heiligenhafen wohnhafter Mann, konnte von den Beamten in der Wohnung seines Opfers in der Theodor-Storm-Straße angetroffen werden. Er wurde zur Klärung des Sachverhalts dem Polizeirevier in der Lauritz-Maßmann-Straße zugeführt. Der 35-jährige Tatverdächtige machte zum Tatvorwurf keine Angaben. Aufgrund zweier offener Haftbefehle wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt. Mit dem Opfer des Raubes, einem 35-jährigen Mann aus Heiligenhafen, wurde nach der polizeilichen Vernehmung dessen Wohnung aufgesucht, wo die ihm bei dem Raubdelikt entwendeten Gegenstände (Schlüssel, Geldbörse und Smartphone) wieder aufgefunden werden konnten. Die Ermittlungen zum beschriebenen Raub wurden durch die Kriminalpolizeistelle in Oldenburg übernommen.

Quelle: presseportal.de